男子フェンシング日本代表の松山恭助（29）の妻で、フェンシングポーランド代表にも選出されたアレクサンドラ・イェグリンスカが4月27日、Instagramを更新。夫婦のツーショットを投稿した。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 「Rest day during fencing camp in Paris」と投稿されたのは、松山と