【その他の画像・動画等を元記事で観る】紫 今（ムラサキイマ）が、4月8日に配信リリースとなった新曲「New Walk」のCDが6月3日にリリースとなる。「New Walk」は、毎週火曜日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマとなっている。紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。昨年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総