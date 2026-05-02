インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japanはこのほど、“応援の循環でささえあえる社会”を目指す一般社団法人I&Othersと共同で、全国の働く20代〜60代男女500名を対象に「働く男女の疲れとケアに関する調査」を実施しました。■ストレス社会の今……心と身体の疲れをどうしている？ストレス社会とも言われる昨今。幅広い世代の働く男女に対し、現在の疲労度や疲れへの対処法、疲れを実感するタイミ