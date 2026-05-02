川西町の町民交流施設、「まちなかテラス」がきょう、オープンしました。 【写真を見る】「川西まちなかテラス」オープン子どもの遊び場、交流施設も充実 まちなかテラスは、旧川西役場跡地に建設された施設です。 施設内には、誰でも利用できる交流スペースや、調理室・防音室が完備され、一部有料で利用することができます。 また、子どもが遊べるスペースとして、ホールに遊具が設置され