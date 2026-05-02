気象庁によりますと、5月2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする地震があり、奈良県や和歌山県などで「最大震度４」の揺れを観測しました。津波の心配はありません。県内では、徳島市や鳴門市、小松島市、石井町、北島町、阿南市、那賀町、牟岐町、美波町で「震度３」の揺れを観測しました。また、吉野川市や阿波市など広い範囲で「震度2」の揺れを観測しています。震源の深さは約70キロメートルで、地震の規模を示すマグニ