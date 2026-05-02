＜中日クラウンズ3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ 第2ラウンドの残り4ホールを1バーディ・1ボギーで終え、36位タイで予選を通過した石川遼。続けて行われた第3ラウンドでは「66」をマークし、トータル4アンダーの16位タイまで順位を上げた。前日までに比べて1Wを使用する頻度をアップ。よりアグレッシブなプレーでスコアを伸ばした。【写真】この力感で石川遼のアプローチを