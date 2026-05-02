満開を迎えた色とりどりのツツジ＝２日、小田急山のホテル赤や白、ピンクなど色とりどりの８４種約３千株のツツジが「小田急山のホテル」（箱根町元箱根）の庭園で満開を迎えた。開花時期は例年より約１週間早く、１０日ごろまでが見頃。大型連休が始まった２日、富士山とツツジが織りなす春の競演をカメラに収める来園者の姿が多く見られた。同園は、三菱財閥４代目総帥・岩粼小彌太男爵の別邸として百年以上前に整備さ