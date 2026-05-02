◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は甲子園での阪神戦連勝が３でストップした。先発の又木は５回２失点と粘投。打線が阪神の先発左腕・大竹のスローボールなど緩急に苦戦し７回４安打１得点に抑えられた。６点ビハインドの９回に代打佐々木の３ラン、岸田のソロと２者連続本塁打で２点差に迫ったが、届かなかった。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―最後はいい攻撃「そうだね