Juice=Juiceの段原瑠々が、3日、10日、17日、24日に放送される日本テレビ系『うぶごえ＋』（毎週日曜後9：54〜後10：00※計4回）に出演する。【ライブ写真16点】メンバーソロショットも！キレキレのパフォーマンスを見せた日本武道館公演の模様『うぶごえ』は、シーズンごとに放送されている新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組。これまでの5回の放送では、令和のJ-POPをけん引する「ボカロP（コンポーザー）」「絵師」