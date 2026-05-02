Juice=Juice段原瑠々、『うぶごえ』特別番組出演 注目のコンポーザー、イラストレーター、歌い手と楽曲制作
Juice=Juiceの段原瑠々が、3日、10日、17日、24日に放送される日本テレビ系『うぶごえ＋』（毎週日曜 後9：54〜後10：00※計4回）に出演する。
【ライブ写真16点】メンバーソロショットも！キレキレのパフォーマンスを見せた日本武道館公演の模様
『うぶごえ』は、シーズンごとに放送されている新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組。これまでの5回の放送では、令和のJ-POPをけん引する「ボカロP（コンポーザー）」「絵師」「シンガー」の3つの才能を番組がマッチングさせ、毎回異なるテーマに基づき新たな楽曲作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着してきた。
今回放送される『うぶごえ＋』は、日本中央競馬会（JRA）の提供で5月の毎週日曜日午後9時54分から放送される特別版となる。
番組でマッチングしたアーティストとして、コンポーザーに起用されたのは、「雨良 Amala（アマラ）」2025年3月リリースの「ダイダイダイダイダイキライ」のミュージックビデオが2026年4月時点で5200万回再生を突破している。イラストレーターには、ダークなイラストからキラキラとした幻想的な色使いまで、幅広い作風で活躍する「村カルキ」が担当する。
シンガーには、「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS・配信で大ヒット中のJuice=Juice・段原瑠々、歌い手として独自のガナリヴォイスでさまざまな楽曲を歌唱し、YouTubeチャンネルの登録者数100万人を超える超学生が決定した。
「頂（いただき）」をテーマに、4人のコラボレーションで、楽曲およびミュージックビデオを制作。4週連続で、完成されるまでの制作過程に密着していく。
また、『うぶごえ＋』の放送に向けて制作された楽曲は、番組内で放送される日本中央競馬会のオリジナルCMで使用されることも決定した。
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シンガーには、「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS・配信で大ヒット中のJuice=Juice・段原瑠々、歌い手として独自のガナリヴォイスでさまざまな楽曲を歌唱し、YouTubeチャンネルの登録者数100万人を超える超学生が決定した。
「頂（いただき）」をテーマに、4人のコラボレーションで、楽曲およびミュージックビデオを制作。4週連続で、完成されるまでの制作過程に密着していく。
また、『うぶごえ＋』の放送に向けて制作された楽曲は、番組内で放送される日本中央競馬会のオリジナルCMで使用されることも決定した。