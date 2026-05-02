◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦△王者・富岡浩介（引き分け）同級５位・田中将吾△（２日、東京ドーム）ＷＢＯアジアパシフィックフライ級チャンピオン・富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が、一進一退の攻防の末に引き分けで初防衛に成功した。挑戦者の同級５位・田中将吾（２４）＝大橋＝と、お互い決定打を打ち込めないまま三者三様の採点となり、ベルトを死守した