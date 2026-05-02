◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）G大阪が6試合ぶりに90分間での勝利を手にした。西地区首位・神戸に今季最多5得点圧勝。神戸よりも2試合消化が多いものの、勝ち点1差に迫る暫定2位に浮上した。アカデミー育ちが躍動した。前半7分に晃絵MF郷家友太のシュートをU―21日本代表GK荒木琉偉（18）がスーパーセーブ。チーム最年少守護神が勢いをもたらすと、前半22分にDF初瀬亮（28）のピ