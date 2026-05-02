カジュアルフットウェアブランドの「クロックス」が、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新コレクション「ハローキティ アンド フレンズ」を4月30日（木）から発売している。クロックスがサンリオキャラクターズとコラボ！新作コレクション発売(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993今回はハローキティ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリンなどが揃ったコレクションで、大人向けサイズに