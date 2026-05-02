リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと世代が近かったのは少しアンラッキーだったかもしれない。オランダ代表やオーストラリア代表、チェルシーなどを指揮した名将フース・ヒディンクが絶賛する才能がいる。チェルシーで指導した元ベルギー代表FWエデン・アザールだ。キャリア終盤は怪我に苦しんだことや、得点数ではメッシやロナウドに及ばないところがあるものの、純粋な才能はメッシやロナウドにも負けないものがあっ