【モデルプレス＝2026/05/02】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる【写真】25歳K-POP美女「スタイル神すぎ」美脚際立つミニ丈ワンピ◆チェウォン、ミニ丈ワンピで美脚披露チェウォンは、撮影中のオフショットと思われる数枚の写真を投稿。ヨーロッパ風の小さな小屋の中でポーズをとるショット