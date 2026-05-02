主要各国の中央銀行が相次いで政策金利の据え置きを決定した。緩和への期待を抑えながら利上げの可能性を残した「タカ派的据え置き」だ。先月30日（現地時間）、英中央銀行イングランド銀行（BOE）は金融政策委員会（MPC）を開き、政策金利を年3．75％に据え置くことを決めた。同日、欧州中央銀行（ECB）も預金金利（年2％）と政策金利（2．15％）、限界貸付金利（2．40％）をすべて据え置いた。これに先立ち米連邦準備制度理事会