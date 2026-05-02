モフレムとともに活動、名付け親には特別プレゼントも用意ガンバ大阪は5月2日、クラブの新たなマスコットが誕生したことを発表した。あわせて、新マスコットの名前をファン・サポーターから募集することも決定している。新マスコットは、既存のマスコットである「モフレム」とともに、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動していく。クラブによると、新マスコットは「クラブ」「ファン・サポ