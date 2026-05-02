タレントの杉浦太陽（45）の妻で元モーニング娘。の辻希美（38）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が、つかまり立ちができるようになったと報告した。【写真】だめだかわいすぎる…つかまり立ちができるようになり、笑顔を見せる夢空ちゃん辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まり もぉ〜目が離せない 本当に成長が早すぎて気持ち追いつか