【モデルプレス＝2026/05/02】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ノースリーブのミニ丈ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】TWICEメンバー「可愛さが溢れてる」と話題の肌見せコーデ◆ナヨン、ノースリミニワンピで美スタイル輝くナヨンは、鏡越しの自撮りショットを公開。細いストラップが印象的なキャミソールタイプの白のノースリーブ