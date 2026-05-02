2日午前、山形新幹線の米沢・福島間で倒木が見つかり、現在、上り列車の運転を見合わせています。運転再開の時間についてJRは当初午後1時としていましたが、倒木の撤去作業が難航していることから午後2時に変更しました。JRによりますと、2日午前9時20分ごろ、新庄発・東京行きの上りの山形新幹線つばさ128号が、米沢駅と福島駅の間で倒木が発見されたため停車しました。このため山形新幹線は上りの運転を見合わせていて、下りの一