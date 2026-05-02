２日午前４時１５分頃、茨城県ひたちなか市勝倉の那珂川に架かる勝田橋で、通行人から「道路に人が倒れている」と１１０番があった。県警ひたちなか署によると、２０〜３０歳代とみられる男性が倒れており、現場で死亡が確認された。同署は遺体の損傷の状態などから、ひき逃げ事件として捜査している。現場は片側１車線の県道。