男女グループ、コヨーテのシンジと歌手ムンウォンが、ついに夫婦となる。5月2日、シンジとムンウォンは、ソウル江南（カンナム）区駅三洞（ヨクサムドン）のラウムアートセンターで結婚式を挙げる。【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ式は、両家の家族と親しい知人のみが参列し、非公開で執り行われる予定だ。司会は、親交の深いコメディアンのムン・セユンが務め、お祝いの歌は、シンジと親しい歌手ペク・チヨンが歌唱し