全国民の反対＆メンバーの心配を押し切って…韓国歌姫、本日（2日）7歳年下歌手とゴールイン

男女グループ、コヨーテのシンジと歌手ムンウォンが、ついに夫婦となる。

5月2日、シンジとムンウォンは、ソウル江南（カンナム）区駅三洞（ヨクサムドン）のラウムアートセンターで結婚式を挙げる。

【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ

式は、両家の家族と親しい知人のみが参列し、非公開で執り行われる予定だ。司会は、親交の深いコメディアンのムン・セユンが務め、お祝いの歌は、シンジと親しい歌手ペク・チヨンが歌唱し、2人の門出を祝福する。

2人の縁は、去る2024年に遡る。当時、MBC標準FM『イ・ユンソクとシンジのにこにこショー』（原題）でパーソナリティとゲストとして出会った2人は、その年に交際に発展した。その後、約2年間の熱愛を経て、結婚することとなった。

結婚までの過程は、順風満帆ではなかった。2025年6月、ウェディング撮影が明らかになった後、ムンウォンの過去や離婚歴などを巡るさまざま疑惑が提起され、議論を巻き起こした。

（写真＝シンジInstagram）左からムンウォン、シンジ

しかし、シンジはSNSを通じて「完全な味方ができたことがありがたい」として、「多くの方々の懸念はよくわかっているが、変わらぬ姿でともに進んでいきたい」と結婚への強い意志を明かし、話題になった。

ムンウォンもまた、自身を巡る学生時代および軍服務時代のいじめ、不動産詐欺などの疑惑について、「事実無根」と釈明し、法的対応などを通じて、論争を一蹴した。

なお、シンジとムンウォンの結婚準備の全過程は、今後MBNのバラエティ番組『ほかの人の家の大切な家族』（原題）を通じて、公開される予定だ。

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。