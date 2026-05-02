「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが2日までに、自身のインスタグラムを更新。5月29日発売の1stDVD「相思相愛」のパッケージを投稿した。「1st DVDパッケージ解禁しましたみなさま、よろしくお願い申し上げます」とニット素材のレオタード衣装からバストがあふれでそうなショットや、布面積が少ないビキニ水着ショットなどを披露。「動いてるさとみ、喋ってるさとみなかなかお見せする機会がなかった