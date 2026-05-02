「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが2日までに、自身のインスタグラムを更新。5月29日発売の1stDVD「相思相愛」のパッケージを投稿した。

「1st DVDパッケージ解禁しました みなさま、よろしくお願い申し上げます」とニット素材のレオタード衣装からバストがあふれでそうなショットや、布面積が少ないビキニ水着ショットなどを披露。「動いてるさとみ、喋ってるさとみ なかなかお見せする機会がなかったのでこれを機に沢山知ってくれると嬉しいです」とつづった。

さらに「5月にはDVDイベントも控えてます！詳細は後日お知らせしますね 楽しんでいただけますように」とイベント開催も伝えた。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「凄い」「エッロ」「エロカワ」「スタイルいいね」「完璧」「楽しみすぎる〜」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」が5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB92−W63−H95センチ。