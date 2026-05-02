冬眠明けのクマの活動が活発となり、新潟県長岡市では4月、県内で今年度初めての緊急銃猟が行われた。山菜採りなど山を訪れる機会が増えるこのシーズンは、クマとの遭遇が心配される時期と言える。注意点を取材した。 ■田上町・護摩堂山 看板で“クマ”への注意呼びかけ 新潟県田上町の護摩堂山。山頂まで約40分と気軽に登山ができ、人気の山だ。 ただ、25年6月にクマが目撃され、田上町は一時入山を規制したほか、