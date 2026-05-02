元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。「極楽とんぼ」加藤浩次（57）との共演を報告した。5月2日放送のTBS「人生最高レストラン」への出演を告知。「日テレ時代のスッキリ以来、加藤浩次さんと初めてお仕事でご一緒しました!!」と加藤とのショットをアップした。「加藤さんが相手だとするすると本音を話してしまう...どこまで話したのか少し心配です笑」とつづった。「そして同