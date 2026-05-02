1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、阪神戦に先発した巨人・田中将大について言及した。田中は初回一死満塁のピンチを招くも、大山悠輔を投ゴロ、続く小幡竜平を空振り三振で無失点で切り抜ける。打線は直後の2回に2点、続く3回に3点と3回までに5点を援護。3回裏に2点を失ったが、田中将は5回1/3・104球を投げ、8被安打、8奪三振、3失点で今季無傷の3勝目、日米通算2