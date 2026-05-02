こういうとき、あなたならどうする…？「あいつはヤバいから気をつけて」【漫画】ヤバいママ友、逆恨みされずに撃退したい（全編を読む）誰かを心から心配しての忠告だとしても、現代では少し扱いが難しいですよね。なぜなら「他人の陰口を嬉々として話す、あなた自身が一番ヤバいのでは？」と周囲から警戒されてしまう恐れもあるからです。SNSでもリアルな人間関係でも、他者を下げる発言は非常にリスクが高いもの。では、大切な