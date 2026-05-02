日本維新の会は来年４月の統一地方選に向け、幹部による全国行脚と候補者発掘に本腰を入れ始めた。国政選を支える地方議員を地盤の大阪以外でも増やすことで、低迷気味の党勢を立て直し、全国政党化の足がかりを得たい考えだ。維新の藤田文武共同代表は４月２５日、富山市を訪れ、党員大会で「維新はスピードを持って必要なことをやる。政権のアクセル役でエンジンだ」と訴えた。今後は愛知県や新潟県などの地方組織を回る。斎