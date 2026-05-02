4月に大阪・和泉市の集合住宅で母親と娘が殺害された事件で、娘の元交際相手とみられる男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、堺市の無職・杉平輝幸容疑者（51）です。杉平容疑者は4月8日、和泉市の集合住宅の一室で、社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いが持たれています。現場では母親の和子さん（76）も殺害されているのが見つかっています。警察によると、杉平容疑者