GWの列車旅や出張のお供に！列車旅の楽しみのひとつが「駅弁」。特にお酒を飲みながら食べていると幸せな気分になれる。しかも最近は"酒のつまみになる"駅弁が増えたというのだ。そこで、専門家に聞いてランキング＆グランプリを決定！今年のGWは、この駅弁で最高の休日を過ごそう!!※価格は税込価格です。また、商品は時間などによって取り扱っていない場合があります。【写真】“酒のつまみになる”駅弁ランキング第10位〜第1