熊本県水俣市、不知火海を望む乙女塚では、水俣病犠牲者慰霊式と同じ時間、法要が営まれていました。人だけでなく、公害で失われた全ての生き物に、毎年この場所で鎮魂の祈りを捧げます。 【写真を見る】「これ以上、私の人権と尊厳を傷つけないで」水俣病の被害を訴え"国と闘うことになった"女性の叫び 【水俣病公式確認70年、続く苦しみ（前編）】 胎児性患者 坂本しのぶさん「もう70年経ったなと思う。自分と同じ歳だなと思う