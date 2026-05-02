【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比3.13ドル安の1バレル＝101.94ドルで取引を終えた。イランが米国との協議に関する新提案を仲介国パキスタンに提出したと伝わったことから、戦闘終結に向けた交渉が進展するとして供給不安が後退し、売り注文が膨らんだ。ただ、その後はトランプ米大統領がイランの新提案に不満を表明したため