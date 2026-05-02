◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）西武・佐藤爽の星槎道都大時代の恩師・二宮至監督（72）がプロ初勝利を祝福した。「失うものは何もない。これからも無欲で頑張ってほしい。おのずと結果は出ると思う」と目を細めた。入学当時から制球力には目を見張るものがあった。「右打者のインサイドへの制球は長所。打者も分かっていて手が出せない。糸を引くような球はなかなか投げられないです。3年時は