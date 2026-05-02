キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１日、都内で引退会見を行った。４月２９日のＯＮＥでロッタン（タイ）に５回ＴＫＯ勝利を果たし、有終の美を飾った。「先日の試合で現役を引退することを決定しました。全部が理想通りで、夢の中にいる感覚」と明かした。“新生Ｋ−１”を象徴するエースとして君臨し、２０２２年６月には那須川天心との世紀の一戦で敗戦。海外団体ＯＮＥに主戦場を移していたが、最