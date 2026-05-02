メンバー最年長となる9歳エヒトはウオーキングマシンで調整。早川助手は「具合は良さそうです。衰えはあまり感じないですね」と目を細めた。今年2走はAJC杯14番人気3着、日経賞10番人気4着と奮闘が続いている。「海外だと調子を落としてしまうところがあるんですが、今は大丈夫。順調に来ていますよ」と好気配を伝えた。