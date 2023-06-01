2日午前2時19分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の浜中町と根室市です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道浜中町根室市■震度2□北海道標茶町標津町別海町■震度1□北海道