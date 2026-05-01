オートレースを統括するJKAは6日開幕の「G1開場70周年記念ゴールデンレース」（浜松）の出場選手変更を発表した。有吉辰也（公傷）、森村亮（家事都合）、山本翔（罰則休）の3人が欠場。代わって4月29日のSGオールスター優勝戦4着だった青山周平（伊勢崎）、同2着の永井大介（川口）、今田真輔（浜松）が正選手として追加された。