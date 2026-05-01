◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・前川右京外野手（22）が早くも今季4度目となる満塁での代打起用で執念の1打点をたたき出した。3点を追う6回、巨人・田中から1死満塁の好機を作り岡城の代打で前川が登場。今季、すでに満塁で3度代打起用されてすべて凡退する悔しい結果だったが、この日は2球で追い込まれながらボールを見極めて7球目の高めに浮いたスライダーを見送って押し出しの四球を選んだ。過