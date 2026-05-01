韓国最大の書店・教保文庫が 2026年4月に発表した「過去10年間（2016～2026年）の累計ベストセラー」調査は、出版関係者に少なからぬ衝撃と希望を与えた。 ノーベル文学賞作家ハン・ガンの作品「菜食主義者」が1位、「少年が来る」が2位を独占したためである。上位を韓国人作家が占め、日本の人気作家である東野圭吾がようやく11 位に入った。 今回の結果は、かつての状況と対照的だ。教保文庫が2019年に公