水俣病の公式確認70年で水俣市を訪れていた石原宏高環境相が報道陣の取材に応じました。 ★石原宏高環境相「訪問する中で訴訟も続いています。水俣病の問題は完全終結していないとつくづく感じた。胎児性の患者の方々はいろんな症状の方がいる。長きにわたっておのおのいろんな症状で苦しんでこられた。いただいた要望をしっかりとどれだけ何ができるか判断したい」