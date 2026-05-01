アメリカのホワイトハウス記者会が主催する夕食会で先週起きたトランプ大統領暗殺未遂事件。逮捕されたコール・トーマス・アレン容疑者を捉えた新たな映像が公開されました。アレン容疑者は、現場となったホテルに犯行前日から宿泊。ホテルの防犯カメラは、犯行前夜、スポーツジムでスタッフと談笑したり、ホテル内を歩き回ったりするアレン容疑者の姿を捉えていました。そして犯行当日の午後8時23分、長めのコートを着たアレン容