同社らしい魅力に満ちた、前例のないSUV2017年に発売されたステルヴィオは、アルファ・ロメオにとって前例のないモデルといえた。当時のCEO、リード・ビッグランド氏が、「何よりもアルファ・ロメオであり、SUVであることは二の次です」。と主張した通り、同社らしい魅力にも満ちていた。【画像】ドライバーへ応えるSUVアルファ・ロメオ・ステルヴィオサルーンのジュリアも全130枚白眉の操縦性を実現しつつ、実用性はドイツ