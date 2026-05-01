フジロック3日目・7月26日の出演も決まっているアメリカン・フットボール（American Football）が実に7年ぶりとなる新作『LP4』を発表した。本国では何世代にも渡ってその音楽性が受け継がれているミッドウェスト・エモ〜ポストロックの始祖的な存在であり、近年はここ日本でもライブハウスを中心にオルタナティブなシーンが再び盛り上がり、繊細なアルペジオを聴かせるバンドが増えている中にあって、まさに待望視されていたバン