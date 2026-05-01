お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、はるかぜに告ぐの2人のどちらかに生まれ変わるなら、「とんず」か「花妃」のどちらかを調査した。はるかぜに告ぐとんず（左）、花妃（右）“お互いにアピールポイントを3つ挙げる”ということに。花妃からは、「いままで29年間生きてきて人生で困ったがことない」