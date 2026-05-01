りくりゅうの三浦璃来選手が後輩の長岡柚奈選手からある失態を暴露されました。三浦選手と木原龍一選手のりくりゅうペアが所属する木下グループ主催の「Bloom On Ice」が1日に開催。その中でりくりゅうペアが次世代のエースとなる長岡選手・森口澄士選手のゆなすみペアから質問を受けます。長岡選手が「私はりくちゃんりゅういちくんのファンなんですけど、よく記事で『りくちゃんが忘れ物をする』って見たが、今までで1番焦ったも