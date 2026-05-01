モンスター退治で高級リングをゲットだぜ！ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦するタイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が行われた１日、会場の後楽園ホールでＷＢＣから勝者に贈呈される特製リングが公開され、両選手が獲得に意欲を示した。過去にこのリングを贈られたのは、３階級で４団体統一を果たし