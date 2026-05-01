かぜ薬など市販薬の販売ルールが1日から厳しくなります。 処方箋がなくても薬局などで購入できる市販薬をめぐっては、かぜ薬やせき止め薬などを過剰に摂取する「オーバードーズ」が若者を中心に広がり、社会問題となっています。こうした市販薬の乱用を防ぐため1日、改正医薬品医療機器法が施行され販売規制が強化されます。 対象になるのは指定の成分を含むかぜ薬やせき止め薬などで18歳未満への