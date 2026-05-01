祈りの言葉 【写真を見る】【全文掲載】公式確認70年水俣病犠牲者慰霊式祈りの言葉国代表石原宏高環境大臣＜動画あり＞ 水俣病によってかけがえのない命を失われた方々に対し、心から哀悼の意を表します。我が国の高度成長を背景にして生じた水俣病問題は、深刻な健康被害をもたらしたばかりではなく、地域住民の皆様に大きな亀裂をもたらしました。長きにわたる大変な苦しみの中で、お亡くなりになられた方々や、その